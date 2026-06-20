Трамп оцінив ймовірність військової операції на Кубі за сценарієм Венесуели

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої схожості операції на Кубі з подіями у Венесуелі, які відбулися на початку року, американський президент зазначив: "Можливо. Це можливо".

Він звернув увагу на те, що Куба розташована значно ближче до Сполучених Штатів, ніж інші регіони колишніх конфліктів, що суттєво полегшує завдання для американських військових.

"Ці місця розташовані зовсім поруч. Тоді як якщо подивитися на Іран - це дуже довга подорож. Знаєте, я літав у той регіон кілька разів... ви летите протягом 18 годин, ви летите дуже довго. Венесуела відносно близько, а Куба - це як дитяча гра в класики", - пояснив голова Білого дому.

Трамп також порівняв ресурси обох латиноамериканських країн, зазначивши, що Венесуела володіє великими запасами нафти, тоді як Куба має "хорошу власність і хорошу берегову лінію".

Окремо президент США похвалився результатами січневої операції у Венесуелі, під час якої американські сили захопили Ніколаса Мадуро. За його словами, дії тривали всього "48 хвилин", а американські нафтові компанії тепер працюють там, приносячи обом країнам більше грошей, ніж будь-коли.

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Гнучкі терміни та роль Рубіо

За даними Axios, адміністрація Дональда Трампа наразі розглядає варіанти реагування на можливий крах чинного кубинського режиму та має у своєму розпорядженні відповідні військові плани. Водночас сам президент наголосив, що особисто він віддає перевагу мирному переходу влади на острові.

Трамп додав, що кубинська влада зараз перебуває у скрутному становищі.

Він зазначив, що конкретні терміни можливої операції залишаються "гнучкими", а державний секретар Марко Рубіо бере найактивнішу участь у роботі по кубинському напрямку.