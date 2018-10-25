ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп заперечує прослуховування свого приватного телефону

Новини » Політика    25.10.2018 - 14:22
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США зазначив, що використовує для переговорів тільки урядові телефони

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечує, що його приватний телефон прослуховують шпигуни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

Таким чином Трамп відреагував на статтю у виданні New York Times, у якій стверджувалося, що китайські та російські спецслужби прослуховують телефонні розмови американського президента.

Трамп заперечує прослуховування свого приватного телефону

"Так звані експерти по Трампу в New York Times написали довгу і нудну статтю про використання мого мобільного телефону, яка настільки неправильна, що у мене не вистачить часу, щоб її виправити. Я використовую тільки урядові телефони, і у мене є тільки один рідко використовуваний стільниковий телефон уряду. Історія невірна!" - підкреслив глава США.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що американська розвідка з'ясувала, що шпигуни часто слухають, як Трамп "пліткує" по своєму мобільному телефону зі "старими друзями".

Зазначалося, що про прослуховування Трампа американські спецслужби дізналися від співрозмовників у зарубіжних урядах. Згодом спецслужбам вдалося перехопити кілька повідомлень, що підтверджують цю інформацію.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні Дональд Трамп заявив, що з'являється все більше доказів незаконного стеження Федерального бюро розслідувань за його виборчою кампанією.

Російські і китайські шпигуни прослуховують приватний телефон Трампа, - NYT Трамп прокоментував посилки з бомбами
Новини України Дональд Трамппрослушка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся