Трамп заперечує прослуховування свого приватного телефону

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США зазначив, що використовує для переговорів тільки урядові телефони

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечує, що його приватний телефон прослуховують шпигуни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

Таким чином Трамп відреагував на статтю у виданні New York Times, у якій стверджувалося, що китайські та російські спецслужби прослуховують телефонні розмови американського президента.

"Так звані експерти по Трампу в New York Times написали довгу і нудну статтю про використання мого мобільного телефону, яка настільки неправильна, що у мене не вистачить часу, щоб її виправити. Я використовую тільки урядові телефони, і у мене є тільки один рідко використовуваний стільниковий телефон уряду. Історія невірна!" - підкреслив глава США.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що американська розвідка з'ясувала, що шпигуни часто слухають, як Трамп "пліткує" по своєму мобільному телефону зі "старими друзями".

Зазначалося, що про прослуховування Трампа американські спецслужби дізналися від співрозмовників у зарубіжних урядах. Згодом спецслужбам вдалося перехопити кілька повідомлень, що підтверджують цю інформацію.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні Дональд Трамп заявив, що з'являється все більше доказів незаконного стеження Федерального бюро розслідувань за його виборчою кампанією.