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Трамп отримував гроші від інших країн під час президентства. Найбільше - від Китаю

Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Колишній президент США Дональд Трамп отримав близько 7,8 мільйона доларів від іноземних організацій у 20 країнах. Це може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише The Washington Post.

Як зазначається у доповіді, такі 

Згідно з доступною інформацією, 

Трампу можуть заборонити брати участь у праймеріз президентських виборів у США

Нагадаємо, що 28 грудня керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Білоуз виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США, яка забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку. Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.

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