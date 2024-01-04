Трамп отримував гроші від інших країн під час президентства. Найбільше - від Китаю

Як зазначається у доповіді, такі

Згідно з доступною інформацією,

Трампу можуть заборонити брати участь у праймеріз президентських виборів у США

Нагадаємо, що 28 грудня керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Білоуз виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США, яка забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку. Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.