Трамп получал деньги от других стран во время президентства. Больше всего - от Китая

Бывший президент США Дональд Трамп получил около 7,8 миллионов долларов от иностранных организаций в 20 странах. Это может нарушать конституционный запрет на получение финансирования правительств других государств.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет The Washington Post.
Как отмечается в докладе, такие
Согласно доступной информации,
Напомним, что 28 декабря руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Билоуз исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США, запрещающей участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.
20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок. Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Заседание по жалобе намечено на 4 января 2024 года. Решения суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.
Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.
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