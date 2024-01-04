Трамп отримував гроші від інших країн під час президентства. Найбільше - від Китаю

Колишній президент США Дональд Трамп отримав близько 7,8 мільйона доларів від іноземних організацій у 20 країнах. Це може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише The Washington Post.

Як зазначається у доповіді, такі виплати порушили положення Конституції про іноземні винагороди. Воно забороняє федеральним чиновникам, включаючи президента, приймати гроші або подарунки від іноземних урядів без дозволу Конгресу.

Положення було основним під час тривалих правових дебатів, коли демократи контролювали Палату представників і прагнули отримати доступ до фінансових звітів Трампа. Зрештою, п итання дійшло до Верховного суду, але остаточного рішення щодо того, чи незаконно Трамп отримав прибуток від свого президентства, не було.

При цьому у 2021 році судді заявили, що справи є спірними, оскільки Трамп більше не обіймає посаду.

"Ці виплати були здійснені, коли ці уряди просували конкретні цілі зовнішньої політики з адміністрацією Трампа і навіть, іноді, з самим президентом Трампом, і оскільки вони вимагали від Сполучених Штатів конкретних дій для просування своїх власних цілей національної політики", - йдеться в заяві до 155-сторінкового звіту, опублікованого в четвер.

Згідно з доступною інформацією, Китай здійснив найбільші загальні платежі - 5,5 мільйона доларів приватному бізнесу Трампа. Зокрема Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один із найбільших державних банків Китаю, був одним із орендарів офісів у Trump Tower під час президентства Трампа.

П ротягом першого року перебування Трампа в Білому домі кілька китайських банків, включаючи ICBC, потрапили під пильну увагу через фінансові зв’язки з Північною Кореєю, що змусило адміністрацію ввести санкції проти них.

Одак попри заклики членів власної партії Трампа здійснити максимальний тиск на ці банки, щоб зупинити північнокорейську ядерну програму, "тодішній президент Трамп і його адміністрація не вжили жодних офіційних заходів проти орендаря Trump Tower ICBC".

Трампу можуть заборонити брати участь у праймеріз президентських виборів у США

Нагадаємо, що 28 грудня керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Білоуз виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США, яка забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку. Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.

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