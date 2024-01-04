Трамп получал деньги от других стран во время президентства. Больше всего - от Китая

Бывший президент США Дональд Трамп получил около 7,8 миллионов долларов от иностранных организаций в 20 странах. Это может нарушать конституционный запрет на получение финансирования правительств других государств.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается в докладе, такие выплаты нарушили положения Конституции об иностранных вознаграждениях. Оно запрещает федеральным чиновникам, включая президента, принимать деньги или подарки от иностранных правительств без разрешения Конгресса.

Положение было основным во время длительных правовых дебатов, когда демократы контролировали Палату представителей и стремились получить доступ к финансовым отчетам Трампа. В конце концов, вопрос дошел до Верховного суда, но окончательного решения о том, незаконно ли Трамп получил прибыль от своего президентства, не было.

При этом в 2021 году судьи заявили, что дела спорны, поскольку Трамп больше не занимает должность.

"Эти выплаты были осуществлены, когда эти правительства продвигали конкретные цели внешней политики с администрацией Трампа и даже иногда с самим президентом Трампом, и поскольку они требовали от Соединенных Штатов конкретных действий для продвижения своих собственных целей национальной политики", - говорится в заявлении. 155-страничного отчета, опубликованного в четверг.

Согласно доступной информации, Китай произвел наибольшие общие платежи – 5,5 миллиона долларов частному бизнесу Трампа. В частности, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один из крупнейших государственных банков Китая, был одним из арендаторов офисов в Trump Tower во время президентства Трампа.

В течение первого года пребывания Трампа в Белом доме несколько китайских банков, включая ICBC, попали под пристальное внимание из-за финансовых связей с Северной Кореей, что заставило администрацию ввести санкции против них.

Одак, несмотря на призывы членов собственной партии Трампа оказать максимальное давление на эти банки, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу, "тогдашний президент Трамп и его администрация не приняли никаких официальных мер против арендатора Trump Tower ICBC".

Трампу могут запретить участвовать в праймериз президентских выборов в США

Напомним, что 28 декабря руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Билоуз исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США, запрещающей участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок. Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Заседание по жалобе намечено на 4 января 2024 года. Решения суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.

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