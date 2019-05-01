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Трамп відреагував на ситуацію у Венесуелі та пригрозив санкціями Кубі

Новини » Політика    01.05.2019 - 01:04
Трамп відреагував на ситуацію у Венесуелі та пригрозив санкціями Кубі
Фото: зіткнення у Венесуелі (з відкритих джерел)

Американський президент "дуже уважно" стежить за ситуацією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на зіткнення, які сталися під час акцій протесту у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у Twitter.

Як написав американський президент, він "дуже уважно" слідкує за ситуацією, яка розгортається у Венесуелі. Трамп додав, що США підтримують венесуельських протестувальників.

"Я дуже уважно стежу за ситуацією у Венесуелі. Сполучені Штати залишаються з народом Венесуели та їхньою свободою!", - заявив він.

Трамп відреагував на ситуацію у Венесуелі та пригрозив санкціями Кубі

Крім того, Трамп заявив, що Сполучені Штати введуть санкції "найвищого рівня" проти Куби через участь кубинських правоохоронців у зіткненнях у Венесуелі.

"Якщо кубинські військові та поліцейські не припинять військову та інші операції з повалення конституційного строю у Венесуелі, то будуть введені санкції найвищого рівня проти острова Куба", - наголосив він.

Трамп відреагував на ситуацію у Венесуелі та пригрозив санкціями Кубі

Трамп відреагував на ситуацію у Венесуелі та пригрозив санкціями Кубі

Нагадаємо, 30 квітня  частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Тисячі людей вийшли на акції протесту у столиці Каракасі та інших містах країни.

Зазначимо, що протести у Венесуелі переросли у протистояння між урядовими силами та військовими, які перейшли на бік протестувальників. За останніми даними, в ході зіткнень постраждали півсотні людей.

Крім того, чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав до народної мобілізації для того, щоб не допустити здійснення державного перевороту в країні. Як заявив Мадуро, командувачі всіх сил країни продемонстрували "свою лояльність народу, конституції і батьківщині".

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