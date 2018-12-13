Трамп відреагував на рішення суду по справі його екс-адвоката Коена

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп додав, що не зробив нічого поганого в питаннях щодо фінансування передвиборчої кампанії

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення суду по справі екс-адвоката Майкла Коена. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter.

Він зазначив, що адвокат несе велику відповідальність у разі помилки.

"Я ніколи не просив Майкла Коена порушувати закон. Він був юристом, і він повинен знати закон", - написав він.

Трамп додав, що не зробив нічого поганого в питаннях щодо фінансування передвиборчої кампанії.

"Коена визнали винним по багатьох звинувачень, не пов'язаним зі мною, але він зізнався винним за двома звинуваченнями, пов'язаними з кампанією, які взагалі не були злочином", - написав він.

Трамп додав, що Коен пішов на угоду зі слідством, щоб отримати менший тюремний термін і поставити президента " в незручне становище.

"Як юрист Майкл несе велику відповідальність переді мною", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, суд засудив колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

Раніше повідомлялося, що якщо буде доведено, що Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це не може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.