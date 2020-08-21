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За Навальным из Германии отправят самолет

Россия, Пятница 21 августа 2020 00:58
За Навальным из Германии отправят самолет
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: РБК-Украина

Разрешат ли транспортировку Навального врачи омской больницы, пока неясно

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетит самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине. Самолет направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году таким же образом доставила в ту же клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова.

Эту информацию подтвердила лечащий врач политика Анастасия Васильева, сообщает "Медуза".

Разрешат ли транспортировку Навального врачи омской больницы, пока неясно.

По словам Васильевой, утром 21 августа команда Навального поедет в больницу с требованием отпустить его из больницы. Она также уточнила, что в Омск прилетит брат Навального Олег.

Как заявили в Cinema for Peace Foundation, транспортировку Навального в Германию осуществлят по просьбе Верзилова

"В полночь мы отправим санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, которая сможет доставить Навального в Германию", - говорится в заявлении.

Напомним, 20 августа во время рейса в Москву российскому оппозиционеру Навальному стало плохо. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали. Сторонники Навального говорят, что его могли отравить, но врачи до сих пор не знают причин ухудшения его состояния. Версия об отравлении пока не подтверждена.

В реанимации Навальный впал в кому; оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что состояние Навального стабилизировалось.

Франция и Германия готовы оказать помощь в лечении Навальному.

В Кремле уже заявили, что если подтвердится версия об отравлении Навального, то правоохранительные органы будут проводить расследование.

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