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Трамп відправився з робочим візитом в Японію

Новини » Політика    24.05.2019 - 22:15
Трамп відправився з робочим візитом в Японію
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

У програмі візиту американського лідера заплановані в основному зустрічі церемоніального і розважального характеру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відправився до Японії з чотириденним робочим візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У програмі візиту американського лідера заплановані в основному зустрічі церемоніального і розважального характеру, хоча представник Білого дому пообіцяв, що президент "оголосить про деяких істотних новинах" під час перебування в Японії.

Під час прес-конференції Трампа та японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе, яка запланована на понеділок, 27 травня, будуть оголошені "кілька дуже цікавих заяв, що стосуються всього спектру відносин" між Штатами і Японією.

Також 27 травня Трамп відвідає державний банкет, влаштований в його честь новим імператором Нарухіто, зіграє в гольф з прем'єр-міністром Абе і відвідає чемпіонат з сумо. Планується, що президент США вручить переможцю чемпіонату "Кубок Трампа".

Сіндзо Абе планує переконати Трампа в тому, що наступний саміт "Великої двадцятки" потрібно буде провести в японській Осаці. Крім того, прем'єр Японії збирається переконати президента США в необхідності участі в саміті "Великої сімки", який відбудеться влітку у Франції.

Зазначимо, Дональд Трамп стане першим світовим лідером, який відвідає Японію з офіційним візитом в новий період Рейву, який розпочався 1 травня 2019 року після того, як на японський престол зійшов новий імператор Нарухіто.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Білому домі заявив, що не виключає укладення нового торгового угоди між країнами ще до його візиту в Токіо в травні.

Крім того, прем'єр Японії Сіндзо Абе номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру "за внесок у денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЯпоніяДональд Трамп
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