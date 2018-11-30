Трамп не отменял встречи с Эрдоганом и президентом Южной Кореи

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Встречи с главами Южной Кореи и Турции по-прежнему числятся в расписании

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сандерс в Twitter.

"Для внесения ясности, встречи с главами Южной Кореи и Турции по-прежнему числятся в расписании, они не были отменены", - написала Сандерс в Twitter.

To be clear - the meetings with S. Korea and Turkey are still on the schedule and have not been canceled. https://t.co/Oo3QDSRLtU — Sarah Sanders (@PressSec) November 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином на саммите G20.

Кроме того, Трамп уже отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.