Трамп не відміняв зустрічі з Ердоганом і президентом Південної Кореї

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Зустрічі з главами Південної Кореї та Туреччини, як і раніше числяться в розкладі

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп не відміняв зустрічі з лідерами Туреччини і Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сандерс у Twitter.

"Для внесення ясності, зустрічі з главами Південної Кореї та Туреччини, як і раніше числяться в розкладі, вони не були скасовані", - написала Сандерс у Twitter.

To be clear - the meetings with S. Korea and Turkey are still on the schedule and have not been canceled. https://t.co/Oo3QDSRLtU — Sarah Sanders (@PressSec) November 29, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп скасував офіційні переговори з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом і південнокорейським президентом Мун Чже Іном на саміті G20.

Крім того, Трамп уже скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряка. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.