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Трамп не відміняв зустрічі з Ердоганом і президентом Південної Кореї

Новини » Політика    30.11.2018 - 06:46
Трамп не відміняв зустрічі з Ердоганом і президентом Південної Кореї
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Зустрічі з главами Південної Кореї та Туреччини, як і раніше числяться в розкладі

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп не відміняв зустрічі з лідерами Туреччини і Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сандерс у Twitter.

"Для внесення ясності, зустрічі з главами Південної Кореї та Туреччини, як і раніше числяться в розкладі, вони не були скасовані", - написала Сандерс у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп скасував офіційні переговори з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом і південнокорейським президентом Мун Чже Іном на саміті G20.

Крім того, Трамп уже скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряка. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампсаміт G20
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