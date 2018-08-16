Трамп отменил слитую Сноуденом директиву о кибератаках, - WSJ

Эксперты полагают, что Трамп может представить новый военный орган по вопросам кибервойн

Президент США Дональд Трамп отменил секретную директиву о совершении кибератак, которая в 2013 году усилиями бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена оказалась в открытом доступе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что секретный документ, который регламентирует право США на кибератаки, в 2012 году подписал Барак Обама вместо аналогичной директивы предшествующего президента Джорджа Буша-младшего. Этот свод правил впоследствии в 2013 году слил Сноуден. В то же время источники не сообщают, чем Трамп заменил отмененный документ.

Однако один из бывших высокопоставленных чиновников США, который занимался вопросами кибербезопасности, отметил, что Трамп может представить новый военный орган, который будет заниматься конкретно вопросами кибервойн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн не исключает новых российских кибератак.

Кроме того, в июне стало известно, что Пентагон расширил полномочия киберкомандования вооруженных сил США, позволив осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предотвращения кибератак.