Пентагон изменил стратегию киберкомандования США, - NYT

Представителям ведомства разрешили осуществлять хакерские рейды на иностранные сети

Пентагон расширил полномочия киберкомандования вооруженных сил Соединенных штатов Америки (США), позволив представителям ведомства осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак. Об этом сообщает NYT, ссылаясь на новую стратегию американского киберкомандования

Как отмечает издание, это может увеличить риск конфликта США с другими государствами, которые "спонсируют злонамеренные хакерские группы".

По информации NYT, в этом обвиняют, в частности, "Россию, Китай, Северную Корею и другие страны, обладающие ядерным оружием".

"До сих пор американское киберкомандование больше занимало оборонительную позицию, пытаясь противостоять атакам только в моменты, когда хакеры пытались вторгнуться в американские сети. В наступление представители ведомства переходили относительно нечасто", - пишет издание.

Также отмечается, что "пока неясно, насколько тщательно Белый дом взвешивал различные риски, связанные с реализацией этого плана в секретных операциях".

Напомним, ранее сообщалось, что агентство национальной безопасности США удалило данные слежения и прослушивания международных сообщений, которое велось после теракта 11 сентября 2001 года.