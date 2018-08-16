Трамп скасував злиту Сноуденом директиву про кібератаки, - WSJ

Новини Політика 16.08.2018 - 09:41
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Експерти вважають, що Трамп може представити новий військовий орган з питань кібервійн

Президент США Дональд Трамп скасував таємну директиву про здійснення кібератак, яка в 2013 році зусиллями колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена опинилася у відкритому доступі. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Видання пише, що секретний документ, який регламентує право США на кібератаки, в 2012 році підписав Барак Обама замість аналогічної директиви попереднього президента Джорджа Буша-молодшого. Це зведення правил згодом у 2013 році злив Сноуден. У той же час джерела не повідомляють, ніж Трамп замінив скасований документ.

Проте один з колишніх високопоставлених чиновників США, який займався питаннями кібербезпеки, зазначив, що Трамп може представити новий військовий орган, який буде займатися конкретно питаннями кібервійн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перший заступник міністра юстиції США Род Розенстайн не виключає нових російських кібератак.

Крім того, в червні стало відомо, що Пентагон розширив повноваження кіберкомандування збройних сил США, дозволивши здійснювати щоденні хакерські рейди на іноземні мережі для запобігання кібератак.

 

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Дональд Трамп,  кібератака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС