Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20 у зв'язку із смертю Буша-старшого

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп скасував прес-конференцію на саміті G20 в Буенос-Айресі у зв'язку зі смертю 41-го президента США Джорджа Буша-старшого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він підкреслив, що зробив це з поваги до подружжя Бушів і екс-президента Джорджа Буша-старшому".

За словами Трампа, прес-конференція відбудеться після похорону.

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 листопада, у віці 94 років помер колишній президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш-старший.

Здоров'я екс-президента погіршилося після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року і мав 5 дітей.

Буш-старший, який став 41 президентом США, керував Сполученими Штатами з 1989 по 1993 роки, і брав участь у Другій світовій війні. Крім того, з 24 листопада 2017 року Буш-старший став рекордсменом серед американських президентів за тривалістю життя.

Крім того, Буш-старший страждав на хворобу Паркінсона і був змушений пересуватися в інвалідному візку. З 2000 року ЗМІ час від часу писали про стан його здоров'я. Він потрапляв до лікарні з аритмією, після втрати свідомості, з травмою шиї, двічі - з пневмонією, а наостанок з сепсисом.