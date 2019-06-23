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Трамп отложил операцию по выдворению нелегальных мигрантов из США

Новости » Политика    23.06.2019 - 09:12
Трамп отложил операцию по выдворению нелегальных мигрантов из США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Президент США отложил операцию на 2 недели

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отложил операцию по выдворению миллионов нелегальных мигрантов из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

По словам Трампа, он принял такое решение, чтобы дать возможность Сенату собраться и совместно решить вопрос с предоставлением убежища для нелегальных мигрантов.

"По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов ... чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать совместное решение по вопросам получения убежища и проблем дыр в законодательстве", - сообщил президент США.

Однако, американский президент подчеркнул, что операция начнется через 2 недели, если демократы и республиканцы не смогут достичь совместного решения.

Трамп отложил операцию по выдворению нелегальных мигрантов из США

Напомним, ранее в Мексике обнародовали текст договора с Соединенными Штатами, который регулирует вопросы миграции. В документе сказано, что Мексика и США в срочном порядке должны начать консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, которое среди прочего касается распределения ответственности за рассмотрение претензий мигрантов на статус беженца.

РБК-Украина писало, что в течение мая 2019 года американские правоохранители задержали более 130 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Соединенными Штатами. Это является самым высоким месячным показателем на южной границе за последние 13 лет.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМигранты
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