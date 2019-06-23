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Трамп відклав операцію з видворення нелегальних мігрантів з США

Новини » Політика    23.06.2019 - 09:12
Трамп відклав операцію з видворення нелегальних мігрантів з США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Президент США відклав операцію на 2 тижні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав операцію з видворення мільйонів нелегальних мігрантів з країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у Twitter.

За словами Трампа, він прийняв таке рішення, щоб дати можливість Сенату зібратися та спільно вирішити питання з наданням притулку для нелегальних мігрантів.

"На прохання демократів я відклав процес видворення нелегальних мігрантів … щоб подивитися, чи зможуть демократи та республіканці зібратися і виробити спільне рішення з питань отримання притулку і проблем дірок у законодавстві", - повідомив президент США.

Однак, американський президент наголосив, що операція почнеться через 2 тижні, якщо демократи та республіканці не зможуть досягнути спільного рішення.

Трамп відклав операцію з видворення нелегальних мігрантів з США

Нагадаємо, раніше у Мексиці оприлюднили текст договору зі Сполученими Штатами, який регулює питання міграції. В документі сказано, що Мексика і США в терміновому порядку повинні почати консультації з розробки остаточних умов двосторонньої угоди, яка серед іншого стосується розподілу відповідальності за розгляд претензій мігрантів на статус біженця.

РБК-Україна писало, що впродовж травня 2019 року американські правоохоронці затримали понад 130 тис. осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон із Сполученими Штатами. Це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років.

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