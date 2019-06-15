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В Мексике представили миграционный договор с США

Новости » Политика    15.06.2019 - 12:46
В Мексике представили миграционный договор с США
Иллюстративное фото (pixabay.com/MariaLR)

Согласно договору беженцы из третьих стран, въехавших в США из Мексики будут высланы обратно

Мексиканские власти опубликовали полный текст договора между Мехико и Вашингтоном, который регулирует вопросы миграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В документе сказано, что Мексика и США в срочном порядке должны начать консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, который среди прочего касается распределению ответственности за рассмотрение притязаний мигрантов на статус беженца. Оба государства будут обрабатывать ходатайства об убежище граждан третьих стран, которые пересекли "территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю". Беженцы третьих стран, которые въехали в США из Мексики, должны будут немедленно высланы обратно.

Также в соглашении, которое было заключено в начале июня, было согласовано, что Мексика согласна разместить 6 тыс. солдат Нацгвардии США для укрепления своей южной границы и более активного проведения политики возвращения мигрантов на родину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Мексики. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров.

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