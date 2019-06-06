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Число задержанных мигрантов из Мексики в США в мае стало крупнейшим за 13 лет

Новости » Общество    06.06.2019 - 06:56
Число задержанных мигрантов из Мексики в США в мае стало крупнейшим за 13 лет
Фото: мигранты (BBC.com)

В мае американские правоохранители задержали более 130 тыс. мигрантов

Правоохранители США задержали более 130 тыс. лиц, которые пытались незаконно пересечь границу в мае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что это является самым высоким месячным показателем на южной границе за последние 13 лет.

Из 132 тыс. 887 лиц задержанных, 84 542 были людьми, которые путешествовали семьями. Еще 11 ты. 507 - это дети, которые не имели сопровождения взрослых. Еще 36 838 были несовершеннолетними.

Количество задержаний в мае в целом возросло на 34% по сравнению с 99,304 в апреле. Еще 11391 человек были недопущены в мае.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готовится ввести новые пошлины в отношении Мексики в случае провала переговоров по борьбе по нелегальной миграции. Новые переговоры запланированы на четверг, 6 июня.

 

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