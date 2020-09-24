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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов президента 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос.

Об этом сообщает CNBC.

Трамп заявил, что выиграет выборы и передач власти не будет.

"Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение", - заявил он.

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Трамп также очень сильно недоволен процессом голосования, "это катастрофа".

По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".

Ранее Трамп заявил о невозможности получить точные результаты президентских выборов через голосование по почте.

Кроме того, Трамп назвал свой главный "козырь" на предстоящих выборах.

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