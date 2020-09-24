Президент США Дональд Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів президента 3 листопада. Так він відреагував на відповідне питання.

Про це повідомляє CNBC.

Трамп заявив, що виграє вибори і передачі влади не буде.

"Передачі влади, чесно кажучи, не буде, буде продовження", - заявив він.

Трамп також розповів, що дуже сильно незадоволений процесом голосування.

За словами президента США, процес голосування вийшов з-під контролю, і "демократи знають це краще, ніж будь-хто інший".

Раніше Трамп заявив про неможливість отримати точні результати президентських виборів через голосування поштою.

Крім того, Трамп назвав свій головний "козир" на майбутніх виборах.