Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов президента 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос.

Об этом сообщает CNBC.

Трамп заявил, что выиграет выборы и передач власти не будет.

"Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение", - заявил он.

Трамп также очень сильно недоволен процессом голосования, "это катастрофа".

По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".

Ранее Трамп заявил о невозможности получить точные результаты президентских выборов через голосование по почте.

Кроме того, Трамп назвал свой главный "козырь" на предстоящих выборах.