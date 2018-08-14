Трамп остановил договор по открытому небу с РФ

В оборонном бюджете США ответственность за договор об открытом небе возложена на РФ

В рамках нового оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки (США) на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, замораживается выполнение договора по открытому небу. Об этом говорится в пункте 1242 закона об оборонном бюджете США.

В частности, в бюджете Пентагона предусмотрен отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Российскую Федерацию (РФ).

Как заявлено в документе, что именно Россия несет ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу. В частности, авиация РФ отказаться от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС.

Кроме того, Москва не должна использовать в разведывательных целях данные, полученные при выполнении наблюдательных полетов. РФ также ридется объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

В оборонном бюджете указано, что в 2019 году ни один из фондов не может быть использован для выполнения наблюдательных полетов. Это ограничение может быть разморожено в случае, если президент США предоставит соответствующим комитетам Конгресса сертифікат о том, что РФ выполнила условия соглашения.

Напомним, 13 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. На расходы на национальную оборону США заложены 716 млрд долларов.