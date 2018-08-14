Трамп зупинив договір з відкритого неба з РФ

В оборонному бюджеті США відповідальність за договір про відкрите небо покладено на РФ

У рамках нового оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки (США) на 2019 рік, підписаного президентом Дональдом Трампом, заморожується виконання договору з відкритого неба. Про це йдеться в пункті 1242 закону про оборонний бюджет США.

зокрема, в бюджет Пентагону передбачена відмова від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за замороження угоди американська сторона поклала на Російську Федерацію (РФ).

Як заявлено в документі, що саме Росія несе відповідальність за невиконання умов Договору з відкритого неба. Зокрема, авіація РФ відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури при польотах над США і ЄС.

Крім того, Москва не повинна використовувати у розвідувальних цілях дані, отримані під час виконання спостережних польотів. РФ також ридется пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.

В оборонному бюджеті зазначено, що в 2019 році жоден з фондів не може бути використаний для виконання спостережних польотів. Це обмеження може бути розморожено в разі, якщо президент США надасть відповідним комітетам Конгресу сертифікат про те, що РФ виконала умови угоди.

Нагадаємо, 13 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік. Видатки На національну оборону США закладені 716 млрд доларів.