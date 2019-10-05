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Трамп оспаривал причастность РФ к отравлению Скрипалей

Новости » Политика    05.10.2019 - 22:49
Трамп оспаривал причастность РФ к отравлению Скрипалей
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп в телефонном разговоре с Мэй выразил сомнение в причастности РФ к отравлению

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с занимавшей тогда должность премьером Великобритании Терезой Мэй выразил сомнение в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Thе Washington Post.

"Трамп был убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений… Добрые десять минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности, а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", - заявил источник.

.Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России по делу Скрипалей. Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.

В то же время Британия смягчила санкции против России. В частности, Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России.

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Новости Украины Дональд ТрампТереза Мэй
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