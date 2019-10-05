ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заперечував причетність РФ до отруєння Скрипалів

Новини » Політика    05.10.2019 - 22:49
Трамп заперечував причетність РФ до отруєння Скрипалів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп у телефонній розмові з Мей висловив сумнів у причетності РФ до отруєння

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з прем'єром Великобританії Терезою Мей, яка тоді займала цю посаду, висловив сумнів у причетності Росії до отруєння Сергія і Юлії Скрипаль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тһе Washington Post.

"Трамп був переконаний у тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів... Добрі десять хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність, а також відповіді на Трампа, який заявляв, що він в цьому не впевнений", - заявило джерело.

.Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів. Трамп підписав указ, що стосується процедури виконання положень про введення санкцій щодо країни, яка порушила американський закон про контроль над хімічною і біологічною зброєю і заборону його застосування від 1991 року. Саме він став юридичною підставою для введення проти РФ першого пакету санкцій по справі Скрипалів у кінці серпня 2018 року.

У той же час Британія пом'якшила санкції проти Росії. Зокрема, Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії.

Помпео виступив на захист дій адміністрації Трампа по відношенню до України У справі щодо розмови Трампа з Зеленським з'явився новий свідок
Новини України Дональд ТрампТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся