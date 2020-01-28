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Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини

Новини » В світі     28.01.2020 - 21:01
Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Згідно з мирним планом територія Палестини буде подвоєна

Президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини в рамках "угоди століття" щодо врегулювання конфлікту між сторонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента США Twitter.

Трамп зазначив, що мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій.

"Згідно цій карті, палестинська територія збільшиться більш ніж у два рази, в Східному Єрусалимі буде також створена палестинська столиця, де Америка з гордістю відкриє своє посольство", - написав він.

Також Трамп заявив, що Америка буде працювати над питанням нерозривності території Палестини.

При цьому на карті сирійські Голани позначені територією Ізраїлю.

Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини

Фото: карта Палестини

Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини

Фото: карта Ізраїлю

Нагадаємо, 28 січня Трамп представив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США "угоди століття" Трампа. За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Згідно мирного плану Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно 4 роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду. Згідно з мирним планом, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.

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Новини України ІзраїльПалестинаДональд Трамп
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