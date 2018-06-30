Трамп опроверг информацию о выходе США из ВТО

Трамп не доволен работой ВТО

Соединенные Штаты Америки не планируют выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует The Hill.

"К нам там (в ВТО, - ред.) относились очень плохо. Это несправедливая ситуация", - сказал президент США о ВТО.

При этом он отметил, что не говорил о выходе США из ВТО, не смотря на неудовлетворенность работой организации.

"Я думаю, что президент выразил разочарование в международных организациях с точки зрения суверенитета, но я думаю, что президент также считает, что на американских продуктах за границей установлены большие тарифы, которые не являются взаимными тарифами", - сказал директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал торговые методы других стран по отношению к США несправедливыми.