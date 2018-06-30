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Трамп спростував інформацію про вихід США з СОТ

НовиниПолітика    30.06.2018 - 04:39
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп не задоволений роботою СОТ

Сполучені Штати Америки не планують виходити з Всесвітньої торгової організації (СОТ). Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує The Hill.

"До нас там (в СОТ, - ред.) ставилися дуже погано. Це несправедлива ситуація", - сказав президент США про СОТ.

При цьому він зазначив, що не говорив про вихід США з СОТ, не дивлячись на незадоволеність роботою організації.

"Я думаю, що президент висловив розчарування в міжнародних організаціях з точки зору суверенітету, але я думаю, що президент також вважає, що на американських продуктах за кордоном встановлені великі тарифи, які не є взаємними тарифами", - сказав директор з законодавчих питань Білого дому Марк Шорт.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав торгові методи інших країн по відношенню до США несправедливими.

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Теги публікації: Дональд Трамп, Всесвітня торгова організація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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