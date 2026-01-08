Трамп оголосив про зростання військового бюджету США до 1,5 трлн доларів

США оголосили про значне збільшення військового бюджету на 2027 рік, що стане найбільшим за останнє десятиліття коригуванням витрат на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
Повідомляється, що рішення спрямоване на посилення обороноздатності країни та створення сучасних збройних сил.
Президент США опублікував у соціальній мережі Truth Social повідомлення про рішення підвищити військовий бюджет на 2027-й з 1 трильйона доларів до 1,5 трильйона.
У заяві зазначається: "Після довгих і складних перемовин із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я вирішив, що, для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не $1 трлн, а $1,5 трлн".
За словами президента, додаткові кошти дадуть змогу побудувати так звану "армію мрії" і забезпечити захист США від будь-яких загроз.
Трамп наголосив, що збільшення видатків спрямоване на зміцнення національної безпеки та підтримання глобального лідерства Америки: "Це дасть змогу Америці збудувати "армію мрії", а також забезпечити безпеку та захист для США "незалежно від ворога""
Президент США зазначив, що зростання бюджету стало можливим завдяки митам проти інших країн і високим доходам, які вони приносять, що дає змогу спрямовувати значні кошти на оборону без шкоди для внутрішніх програм.
Нагадуємо, що прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що "добрі стосунки" між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним збережуться, попри захоплення російських танкерів.
Зазначимо, що після успішної операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на Гренландію, цього разу демонструючи намір включити острів до складу США, що, на думку експертів, може мати серйозні наслідки для світової безпеки та інтересів України.