Трамп оголосив про зростання військового бюджету США до 1,5 трлн доларів

Повідомляється, що рішення спрямоване на посилення обороноздатності країни та створення сучасних збройних сил.

Президент США опублікував у соціальній мережі Truth Social повідомлення про рішення підвищити військовий бюджет на 2027-й з 1 трильйона доларів до 1,5 трильйона.

У заяві зазначається: "Після довгих і складних перемовин із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я вирішив, що, для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не $1 трлн, а $1,5 трлн".

Цілі та пріоритети

За словами президента, додаткові кошти дадуть змогу побудувати так звану "армію мрії" і забезпечити захист США від будь-яких загроз.

Трамп наголосив, що збільшення видатків спрямоване на зміцнення національної безпеки та підтримання глобального лідерства Америки: "Це дасть змогу Америці збудувати "армію мрії", а також забезпечити безпеку та захист для США "незалежно від ворога""

Джерела фінансування

Президент США зазначив, що зростання бюджету стало можливим завдяки митам проти інших країн і високим доходам, які вони приносять, що дає змогу спрямовувати значні кошти на оборону без шкоди для внутрішніх програм.