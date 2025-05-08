Трамп оголосив про укладання першої торгової угоди: з якою країною

"Тарифна війна" Трампа

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.

Найбільші тарифи США запровадили проти Китаю. Американська адміністрація підвищила мита на китайські товари до 145%.

Пізніше Трамп призупинив ці тарифи на 90 днів і встановив для всіх країн єдину ставку 10%.

Нещодавно Трамп заявив про намір оголосити про укладання значної торгівельної угоди між США та невизначеною країною, яку американський лідер назвав "великою". Як зазначали ЗМІ, ймовірно, йдеться про Велику Британію.

Детальніше про економічну політику Трампа та "тарифну війну" з боку США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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