Трамп заінтригував анонсом "великої торгівельної угоди": ЗМІ дізналися, з якою країною

Президент США Дональд Трамп заявив про намір оголосити про укладання значної торгівельної угоди між Штатами та невизначеною країною, яку американський лідер назвав "великою". Вірогідно, йдеться про Велику Британію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times та Reuters .

Американський президент зазначив, що проведе у четвер прес-конференцію в Овальному кабінеті щодо "великої торгової угоди з представниками великої та високоповажної країни",

У своєму дописі стосовно таких намірів у Truth Social Трамп не уточнив, про яку державу йдеться. Та не став розкривати будь-які інші подробиці.

Натомість американський лідер сказав, що ця угода буде "першою з багатьох"

Між тим три особи, знайомі з питанням, розповіли американському виданню NYT про те, що очікується, що президент США оголосить про торгівельну угоду між Штатами та Британією. Речник Білого дому відмовився коментувати публікацію Times.

Також західні ЗМІ звертають увагу, що британський фунт стерлінгів підскочив по відношенню до долара після даної новини.

Зауважується, що потенційна угода стане другою для Британії за тиждень після того, як країна уклала пакт про вільну торгівлю з Індією.

Британський чиновник заявив у вівторок, що Лондон та Вашингтон досягли "значного прогресу" в торгівельній угоді, яка, ймовірно, включатиме зниження тарифних квот на сталь та автомобілі.

Міністр креативних індустрій Сполученого Королівська Кріс Браянт у парламенті в середу розповів також, що країна веде "активні дискусії" з топ-посадовцями США щодо оголошеного Трампом 100% тарифу на всі фільми, вироблені за межами Штатів.

Також західні ЗМІ пишуть, що новина про ймовірну торгівельну угоду між США та Британією з'явилася в той момент, коли офіційні особи Штатів та Китаю готуються до переговорів у Швейцарії в суботу, які можуть стати першим кроком у вирішенні торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Новина доповнюється...