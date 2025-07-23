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Трамп объявил о торговых соглашениях с тремя странами

Среда 23 июля 2025 03:06
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Трамп объявил о торговых соглашениях с тремя странами Фото: Трамп сообщил о торговых сделках (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговых соглашений с Японией, Филиппинами и Индонезией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

По словам американского лидера, торговая сделка с Японией приведет к инвестициям в размере 550 миллиардов долларов и уплате 15-процентной ответной пошлины.

Трамп подчеркнул, что Токио запустит, среди прочего, торговлю автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами.

"Мы всегда будем поддерживать прекрасные отношения с Японией", - написал он в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что достиг с Индонезией и Филиппинами торгового соглашения. Оба они предусматривают 19-процентные пошлины на товары, импортируемые из обеих стран.

В то же время американские товары, поставляемые туда, не будут облагаться пошлиной.

Объявление прозвучало после его встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.

"Это был прекрасный визит, мы заключили торговое соглашение", - подтвердил Трамп.

Тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира.

9 апреля он поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран. Он дал 90 дней на то, чтобы были заключены торговые соглашения.

По данным FT, недавно Трамп ужесточил свои требования в переговорах с Европейским Союзом по поводу торгового соглашения. Он настаивает на минимальном тарифе от 15 до 20%.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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