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Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки

01:20 23.06.2026 Вт
2 хв
Що сказав Трамп про відкриття протоки?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока "повністю відкрита" і 21 червня через неї було вивезено більше нафти, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою лідер США зазначив, що "у нас усе йде добре" щодо питання про протоку.

"Вчора через нього пройшло більше нафти, ніж будь-коли раніше. Ви, мабуть, бачите, що у нас справжній нафтовий фонтан. Протока повністю відкрита. Ви це знаєте. Ми ведемо переговори, подивимося, чим все закінчиться", - сказав Трамп.

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Після цього він знову додав, що протоку відкрито, а також підкреслив, що тепер є країна, яка "ніколи не отримає ядерну зброю" (мова йде про Іран).

Зустріч США та Ірану

Нагадаємо, у неділю та в ніч на понеділок, 22 червня, у Швейцарії відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном щодо остаточної мирної угоди.

За підсумками зустрічі сторони узгодили дорожню карту для розробки остаточної угоди, домовилися створити координаційний центр з врегулювання конфліктів, і цього тижня вони продовжують технічні переговори. Зазначимо, що на укладення угоди відведено 60 днів.

Пізніше в Мінфіні США заявили, що тимчасово призупиняють санкції проти іранської нафти. Тепер її можна постачати та продавати на світовому ринку. Але це виключення діятиме лише протягом тих самих 60 днів.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампОрмузька протока