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Трамп объявил о полном открытии Ормузкого пролива

01:20 23.06.2026 Вт
2 мин
Что сказал Трамп об открытии пролива?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт" и 21 июня через него вывели нефти, чем когда-либо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой лидер США сказал, что "у нас все хорошо идет" касаемо темы пролива.

"Вчера через него прошло больше нефти, чем когда-либо прежде. Вы, вероятно, видите, что у нас настоящей нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт. Вы это знаете. Мы ведем переговоры, посмотрим, чем все закончится", - сказал Трамп.

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После он вновь добавил, что пролив открыл, а также подчеркнул, что теперь есть страна, которая "никогда не получит ядерное оружие" (речь про Иран).

Встреча США и Ирана

Напомним, в воскресенье и в ночь на понедельник, 22 июня, в Швейцарии прошел первый раунд переговоров между США и Ираном по поводу финальной сделке о мире.

По итогам встречи стороны согласовали дорожную карту для разработки окончательного соглашения, договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, и на этой недели они продолжает технические переговоры. Отметим, что на заключение сделки есть 60 дней.

Позже в Минфине США заявили, что временно приостанавливают санкции против иранской нефти. Теперь ее могут доставлять и продавать на мировом рынке. Но исключение пока что будет в течение тех же 60 дней.

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