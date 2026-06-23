Трамп объявил о полном открытии Ормузкого пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт" и 21 июня через него вывели нефти, чем когда-либо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Во время общения с прессой лидер США сказал, что "у нас все хорошо идет" касаемо темы пролива.
"Вчера через него прошло больше нефти, чем когда-либо прежде. Вы, вероятно, видите, что у нас настоящей нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт. Вы это знаете. Мы ведем переговоры, посмотрим, чем все закончится", - сказал Трамп.
После он вновь добавил, что пролив открыл, а также подчеркнул, что теперь есть страна, которая "никогда не получит ядерное оружие" (речь про Иран).
Напомним, в воскресенье и в ночь на понедельник, 22 июня, в Швейцарии прошел первый раунд переговоров между США и Ираном по поводу финальной сделке о мире.
По итогам встречи стороны согласовали дорожную карту для разработки окончательного соглашения, договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, и на этой недели они продолжает технические переговоры. Отметим, что на заключение сделки есть 60 дней.
Позже в Минфине США заявили, что временно приостанавливают санкции против иранской нефти. Теперь ее могут доставлять и продавать на мировом рынке. Но исключение пока что будет в течение тех же 60 дней.