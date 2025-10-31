Трамп оголосив Нігерію "країною особливої стурбованості": у чому причина

"Християнство стикається з екзистенційною загрозою в Нігерії. Тисячі християн вбивають. Радикальні ісламісти несуть відповідальність за цю масову різанину. Цим я оголошую Нігерію "країною, що викликає особливу стурбованість", - написав Трамп.

За його словами, в Нігерії вбили 3 100 християн, тому необхідно терміново щось зробити.

Президент додав, що доручив конгресменамРайлі Муру, Тому Коулу і комітету з асигнувань Палати представників, негайно зайнятися цим питанням і доповісти йому.

"Сполучені Штати не можуть залишатися байдужими, поки такі звірства відбуваються в Нігерії та низці інших країн. Ми готові, бажаємо і здатні захистити нашу велику християнську громаду по всьому світу!" - зазначив він.

Що відбувається в Нігерії

У Нігерії християни стикаються з однією з наймасштабніших хвиль переслідувань у всьому світі. Згідно з даними Європейського парламенту, між 2019 і 2023 роками майже 17 000 християн було вбито в цілеспрямованих нападах, а в 2025 році понад 7 000 вже втратили життя протягом перших семи місяців.

Руйнування церковної інфраструктури також набуло катастрофічних масштабів: лише від початку повстання терористів "Боко Харам" у 2009 році було знищено або серйозно пошкоджено близько 19 100 християнських церков, що відповідає приблизно трьом таким об'єктам на день.

Екстремістські угруповання, включно з Islamic State West Africa Province (західноафриканське відгалуження "Ісламської держави") та "Боко Харам", діють переважно в північних і центральних штатах країни, де цілеспрямовано атакують християнські громади, викрадають пасторів, вчиняють підпали і вбивають.

Ці дії призводять до масштабного внутрішнього переміщення християн, які залишають свої домівки та церкви.