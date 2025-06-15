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У Нігерії понад 100 загиблих після збройного нападу, багато поранених

Неділя 15 червня 2025 12:04
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У Нігерії понад 100 загиблих після збройного нападу, багато поранених Фото: У Нігерії внаслідок нападу загинули понад 100 людей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У північно-центральному штаті Бенуе в Нігерії щонайменше 100 людей загинули внаслідок збройного нападу на село Єлеват. Напад стався між пізнім вечором п’ятниці та ранком суботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними правозахисників, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти, сотні отримали поранення і не мають належної медичної допомоги.

У соцмережах оприлюднили відео і фото з місця події, на яких видно спалені будинки та тіла загиблих. Речник поліції Бенуе Удеме Едет підтвердив факт нападу, але не уточнив кількість жертв.

Хоча відповідальність за атаку поки не взяла на себе жодна група, такі збройні конфлікти є поширеними у цьому регіоні. Місцеві пастухи і фермери часто конфліктують через обмежений доступ до землі та водних ресурсів.

Фермери звинувачують переважно пастухів фульбенського походження у руйнуванні врожаю, а пастухи наполягають на праві користуватися пасовищами, закріпленим законом 1965 року.

Минулого місяця в районі Гвер Вест того ж штату щонайменше 20 людей загинули внаслідок подібного нападу. У квітні у сусідньому штаті Плато також було вбито понад 40 людей.

Губернатор штату Бенуе Гіасінт Алія направив делегацію до Єлевата для підтримки родин загиблих і поранених.

Нагадаємо, що у центральній частині Нігерії була масштабна повінь, спричинена сильними зливами.

За даними влади, загинули щонайменше 110 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихія вдарила по місту Моква в штаті Нігер.

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