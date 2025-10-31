Трамп оголосив курс на цифрову економіку без тарифів

Адміністрація Дональда Трампа робить ставку на формування глобальної цифрової економіки, де домінуватимуть США, і яка буде вільною від мит та податків на інтернет-послуги. Білий дім уже отримав гарантії від Малайзії, Камбоджі та Таїланду, що ці країни не запроваджуватимуть податки на цифрові сервіси та не дискримінуватимуть американських постачальників електронної комерції, хмарних технологій чи соціальних мереж.

Ці домовленості закріплюють позицію США як світового лідера у сфері цифрової торгівлі — секторі, який стає ключовим полем боротьби за геоекономічний вплив між Вашингтоном і Пекіном. Паралельно з цим Трамп просуває політику високих тарифів на фізичні товари з Азії, намагаючись зменшити торговельний дефіцит США.

Глобальний інтернет без мит

Згідно з новими торговельними угодами, Малайзія, Камбоджа та Таїланд погодилися підтримати довгострокове продовження мораторію Світової організації торгівлі (СОТ) на митні збори на електронні передачі — документ, який із 1998 року оновлюється кожні два роки. Вашингтон прагне зробити цей мораторій постійним, аби уникнути введення тарифів на цифрові продукти та сервіси.

За словами професора права Джорджтаунського університету Анупама Чандера, «адміністрація Трампа вважає, що дефіцит у торгівлі товарами США є несправедливим, а профіцит у сфері послуг — заслуженим, і прагне його зберегти».

Цифрова торгівля зростає рекордними темпами

За оцінками СОТ та ООН, обсяг світового експорту цифрових послуг у 2024 році перевищив 4,7 трильйона доларів, що на 10% більше, ніж роком раніше. Цей сектор зростає вдвічі швидше, ніж загальний обсяг світової торгівлі товарами та послугами, і вже став одним із головних драйверів економічного розвитку.

Штучний інтелект прискорює зростання цифрової торгівлі, але водночас викликає занепокоєння щодо національної безпеки, захисту даних і суверенітету цифрового простору. Багато країн втрачають доходи від мит, оскільки товари — наприклад, книги чи фільми — дедалі частіше доставляються у цифровому форматі.

США проти протекціонізму

Прагнучи вберегти домінування американських IT-гігантів — Google, Meta, Amazon — Трамп виступає проти протекціоністських заходів, які вводять деякі держави. Європейські країни, зокрема Франція, вже запровадили податки на цифрові послуги, що викликає напруження у відносинах із Вашингтоном.

Нові угоди США з країнами Південно-Східної Азії покликані створити приклад для решти світу. Водночас Білий дім чинить тиск на Індію та Бразилію, які традиційно виступають за право запроваджувати цифрові податки для поповнення бюджету.

Геополітична боротьба в цифровому просторі

Експерти вбачають у цифрових ініціативах Трампа не лише економічний, а й стратегічний підтекст. На тлі посилення впливу Китаю в Африці та Південній Азії Вашингтон прагне закріпити «цифровий порядок», де правила визначатимуть США.

«Позиція Америки щодо вільного руху даних — це важливий сигнал на тлі зростаючої тенденції до локалізації та обмеження цифрової торгівлі», — зазначив Ендрю Вілсон, заступник генерального секретаря Міжнародної торгової палати.

Європейські суперечності та майбутнє мораторію

Тим часом у Європі тривають дискусії. Брюссель наполягає на жорсткішому контролі за конфіденційністю даних і боротьбі з монополіями, тоді як США вважають такі заходи надмірним втручанням у бізнес. Попри нові угоди, експерти сумніваються, що Вашингтону вдасться перетворити тимчасовий мораторій на постійний.

Мартіна Ферракейн, викладачка цифрової торгівлі з Університету Тіссайд, вважає, що «чергове тимчасове продовження є більш імовірним», адже адміністрація Трампа «послабила довіру до своєї здатності досягати міжнародного консенсусу».

Підхід Трампа до цифрової економіки демонструє спробу переформатувати глобальну торгівлю на умовах США — мінімізувати тарифи на послуги, але водночас підвищити мита на товари. Таким чином Білий дім прагне одночасно захистити американських виробників і зберегти перевагу технологічних корпорацій на світовому ринку.