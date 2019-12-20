Трамп: официальное подписание сделки с Китаем готовится

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупное торговое соглашение с Китаем готовится к подписанию. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Как сообщил президент США, он обсудил детали торгового соглашения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Состоялась очень хорошая беседа с президентом Китая Си о нашем гигантском торговом соглашении. Китай уже начал широкомасштабную закупку сельскохозяйственной продукции и не только. Официальное подписание (торговой сделки - ред.) согласовывается", - написал Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.