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Трамп: офіційне підписання угоди з Китаєм готується

Новини » В світі     20.12.2019 - 21:59
Трамп: офіційне підписання угоди з Китаєм готується
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

США і Китай незабаром підпишуть першу частину торгової угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що велике торгову угоду з Китаєм готується до підписання. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Як повідомив президент США, він обговорив деталі торгового угоди з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

"Відбулася дуже хороша бесіда з президентом Китаю Сі про нашому величезному торговому угоді. Китай вже почав широкомасштабну закупівлю сільськогосподарської продукції і не тільки. Офіційне підписання (торгової угоди - ред.) узгоджується", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди. Вашингтон і Пекін домовилися по першій частині торговельної угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

У Білому домі заявили, що очікують підписання першої фази торговельної угоди з Китаєм в перший тиждень січня 2020 року. Також у США відзначили, що незабаром приступлять до обговорення "другої фази" торгового угоди.

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