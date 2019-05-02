Трамп схвалив виступ глави Мін'юсту по доповіді Мюллера

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images))

Виступ Барра Трамп назвав "надзвичайно добрим"

Президент США Дональд Трамп підтримав главу міністерства юстиції країни Вільяма Барра, який заперечував будь-яку провину Трампа під час виступу в Сенаті по звіту Мюллера. Про це президент США заявив в інтерв'ю Fox Business Network.

Повідомляється, що Барра намагалися викрити в протиріччях з спецпрокурором Робертом Мюллером. Трамп заявив, що глава Мін'юста виступив "приголомшливо добре". Він також зазначив, що члени демократичної партії США поводяться з главою відомства несправедливо.



"Він фантастично впорався сьогодні, як мені говорили. Мені вдалося подивитися дещо. Все це суцільна фальшивка, вся ця історія з Росією. Ніякої змови і ніякого перешкоджання правосуддю", - сказав Трамп.

Нагадаємо, міністр юстиції США Вільям Бар під час слухань у комітеті Сенату з питань юстиції спростував критику на свою адресу з-за звіту спецпрокурора Роберта Мюллера

Серед іншого глава американського мін'юсту також заперечував будь-яку провину чинного президента Дональда Трампа, зазначивши, що в діях останнього не було ніяких ознак злочину. Крім того, Трамп співпрацював зі слідством, вказав Віяльм Бар.

Раніше повідомлялося, що Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер незадоволений тим, як генеральний прокурор Вільям Бар виклав ключові моменти доповіді за результатами розслідування російського втручання в американські вибори в 2016 році.