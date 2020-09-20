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Трамп одобрил покупку TikTok корпорацией Oracle

Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok компаниями Oracle и Walmart. Это позволит приложении продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп “дал благословение” на сделку между Oracle, Walmart и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok.

Он отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложении продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Трамп 18 сентября подписал запрет на загрузку программы TikTok в США. Запрет вступит в силу с 20 сентября.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и "защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии".

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

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