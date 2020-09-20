Трамп одобрил покупку TikTok корпорацией Oracle

Президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok компаниями Oracle и Walmart. Это позволит приложении продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп “дал благословение” на сделку между Oracle, Walmart и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok.

Он отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложении продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Трамп 18 сентября подписал запрет на загрузку программы TikTok в США. Запрет вступит в силу с 20 сентября.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и "защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии".

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.