Трамп возглавил антирейтинг в США: Reuters выяснило, чем возмущены американцы

В Соединенных Штатах упал до минимума рейтинг одобрения президента Дональда Трампа за все время его пребывания на посту. Американцы все больше критикуют его политику в отношении стоимости жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные свежего опроса Reuters/Ipsos .

Рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до 40%, тогда как результат предыдущего опроса за 15-20 октября был на уровне 42%.

Растет доля тех, кто не поддерживает политику президента США: сейчас их 57%, тогда как в майском опросе их было 52%. Особенно низкие оценки Трамп получает за управление расходами домохозяйств - 63% опрошенных недовольны его действиями, что почти вдвое превышает долю тех, кто считает, что он справляется хорошо.

Опрос также показал, что большинство американцев относятся к длительному "шатдауну" без особого беспокойства: 29% сказали, что им безразлично или они рады, 20% - возмущены таким положением, а около 50% - раздражены. Большинство респондентов отметили, что приостановление практически не повлияло на их жизнь.

Reuters отмечает, что хотя республиканцы Трампа и имеют большинство в Конгрессе, демократы блокируют законопроекты по финансированию. Как известно, последние настаивают на продолжении субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года, что и является основной причиной споров.

Что касается отношения американцев к основной причине раздора между демократами и республиканцами в принятии бюджета, 73% населения поддерживают продление субсидий, несмотря на аргументы об увеличении дефицита федерального бюджета.

Участниками опроса стали более 1000 взрослых американцев со всех Соединенных Штатов.