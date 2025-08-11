Трамп про очікування від зустрічі з Путіним: я б хотів бачити припинення вогню

Трамп, коментуючи зустріч із Путіним, припустив, що така подія стане "чимось великим".

Він уточнив, що після зустрічі зателефонує європейським лідерам, які вже "втомилися" від війни в Україні і хотіли б витрачати гроші на свої країни.

За словами президента США, в Європі покладають на нього надії, оскільки якби не він, війна РФ проти України ніколи б не завершилася, "поки не помре остання людина".

"Відбудеться одне з двох: буде гарна зустріч, ми зробимо крок уперед. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я хотів би негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко... І я сподіваюся, що у нас буде великий успіх", - зазначив Трамп.

Яким він бачить другий варіант розвитку подій - президент США не уточнив.