Трамп про очікування від зустрічі з Путіним: я б хотів бачити припинення вогню

Президент США Дональд Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним досягти угоди про припинення вогню в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.
Трамп, коментуючи зустріч із Путіним, припустив, що така подія стане "чимось великим".
Він уточнив, що після зустрічі зателефонує європейським лідерам, які вже "втомилися" від війни в Україні і хотіли б витрачати гроші на свої країни.
За словами президента США, в Європі покладають на нього надії, оскільки якби не він, війна РФ проти України ніколи б не завершилася, "поки не помре остання людина".
"Відбудеться одне з двох: буде гарна зустріч, ми зробимо крок уперед. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я хотів би негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко... І я сподіваюся, що у нас буде великий успіх", - зазначив Трамп.
Яким він бачить другий варіант розвитку подій - президент США не уточнив.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами американського лідера, зустріч має відбутися на Алясці.
Сьогодні, 11 серпня, президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну.