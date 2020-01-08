Президент США Дональд Трамп объявит, что не будет стремиться к эскалации с Ираном. Об этом сообщает Fox News.

Трамп планирует продолжить кампанию максимального давления.

Председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, республиканец Джеймс Инхоф заявил, что Трамп настроен на переговоры с Ираном, несмотря на эскалацию между двумя странами.

Телеканалу CNN он заявил, что ранее президент США провел беседы по телефону прошлой ночью с рядом законодателей. У Инхофа сложилось впечатление, что Трамп усматривает в действиях Тегерана возможность для начала переговоров.

Напомним, базу США в Ираке обстреляли с территории Ирана. ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей исламской революции. Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в пятницу в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.