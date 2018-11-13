Трамп оголосив стихійне лихо в Каліфорнії

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп також висловив співчуття сім'ям загиблих

У зв'язку з пожежами в Каліфорнії президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа у Twitter.

Зокрема, він зазначив, що прийняв таке рішення, щоб "полегшити деякі страждання". Також президент США висловив співчуття сім'ями загиблих в результаті пожеж.

"Я щойно схвалив у прискореному порядку запит про оголошення великого стихійного лиха в штаті Каліфорнія", - написав Трамп.

Відзначимо, за останньою інформацією, кількість загиблих в результаті пожеж в Каліфорнії збільшилася до 42 осіб. Крім того, передбачається, що кількість жертв буде зростати, так як багато хто вважається зниклими безвісти.

Нагадаємо, лісова пожежа на півночі штату почалася в четвер, 8 листопада, і відразу охопила майже 45 тисяч гектарів. Пожежу вже назвали найбільш руйнівною в історії Каліфорнії.

Крім пожежі в північній частині Каліфорнії, на півдні штату тривають ще дві, які поширилися ще майже на 35 тис. гектарів. Вогонь знищив кілька сотень будинків і будівель, і загрожує ще кільком десяткам тисяч.

Як раніше повідомляв Styler, в результаті лісових пожеж в Каліфорнії постраждали будинки відомих представників шоу-бізнесу.

