ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп оголосив стихійне лихо в Каліфорнії

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 08:22
Трамп оголосив стихійне лихо в Каліфорнії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп також висловив співчуття сім'ям загиблих

У зв'язку з пожежами в Каліфорнії президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа у Twitter.

Зокрема, він зазначив, що прийняв таке рішення, щоб "полегшити деякі страждання". Також президент США висловив співчуття сім'ями загиблих в результаті пожеж.

"Я щойно схвалив у прискореному порядку запит про оголошення великого стихійного лиха в штаті Каліфорнія", - написав Трамп.

Відзначимо, за останньою інформацією, кількість загиблих в результаті пожеж в Каліфорнії збільшилася до 42 осіб. Крім того, передбачається, що кількість жертв буде зростати, так як багато хто вважається зниклими безвісти.

Нагадаємо, лісова пожежа на півночі штату почалася в четвер, 8 листопада, і відразу охопила майже 45 тисяч гектарів. Пожежу вже назвали найбільш руйнівною в історії Каліфорнії.

Крім пожежі в північній частині Каліфорнії, на півдні штату тривають ще дві, які поширилися ще майже на 35 тис. гектарів. Вогонь знищив кілька сотень будинків і будівель, і загрожує ще кільком десяткам тисяч.

Як раніше повідомляв Styler, в результаті лісових пожеж в Каліфорнії постраждали будинки відомих представників шоу-бізнесу.
 

На пожежах в Україні за тиждень загинули 39 осіб, - ДСНС
Новини України пожежаДональд ТрампКалифорния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся