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Администрация Трампа собирается создать аналог ВОЗ, - Politico

Новости » В мире     24.05.2020 - 08:15
Администрация Трампа собирается создать аналог ВОЗ, - Politico
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Главой организации станет Дебора Биркс, которая отвечает за ситуацию с коронавирусом в США

Помощники президента CША Дональда Трампа рассматривают план по созданию организации для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Это будет новое подразделение в Государственном департаменте.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США. Организация, в некоторой степени, будет альтернативным механизмом для некоторой работы, проделанной Всемирной организацией здравоохранения, которой Трамп хочет перекрыть финансирование.

В соответствии с предлагаемой инициативой Государственный департамент назначит координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер - от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции.

"Наличие единственной инициативы, направленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД и малярия. США будут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, многосторонних учреждений и других двусторонних доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию, которая принесет результаты для американского народа", - говорится в проекте предложения.

Это предложение уже вызвало разногласия между Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию. Представители USAID удивлены и озадачены этой идеей, которая может привести к потере контроля над значительными средствами и властями.

Напомним, ранее Трамп пригрозил ВОЗ навсегда лишить финансирования США из-за неэффективного, по его мнению, противодействия пандемии коронавируса.

Также президент США называл ВОЗ "марионеткой Китая".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВОЗДональд Трамп
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