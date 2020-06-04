Трамп объяснил, что делал в бункере во время протестов у Белого дома

Фото: Дональд Трамп (twitter/realDonaldTrump)

Трамп заявил, что Секретная служба не видела необходимости перемещать его в подземный бункер

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он укрывался в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. По его словам, он проводил инспекцию убежища.

Об этом сообщает Fox News Radio.

По словам Трампа, протесты под Белым домом, начались ночью, а он находился в бункере днем.

"Это были фальшивые сообщения. Я спустился туда днем, и я находился там в течение крошечного периода времени. И это было в большей мере для проверки. Я спускался два или три раза, все для осмотра", - сказал Трамп.

Президент США уточнил, что Секретная служба не видела необходимости перемещать его в подземный бункер во время вечерних протестов.

Трамп также рассказал, что доволен ситуацией в Вашингтоне после ввода в город солдат Национальной гвардии, сотрудников полиции и целого ряда спецслужб. Он подчеркнул, что такие действия необходимы в случае беспорядков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что во время протестов у Белого дома президента США Дональда Трампа уводили в подземный бункер, который является президентским оперативным центром управления в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Мирные протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда постепенно переросли в массовые беспорядки. Уже задержано около 10 тысяч человек, счет погибших идет на десятки как среди полицейских, так и среди протестующих.

В район Вашингтона стянули около 1,6 тысяч военных, они находятся в повышенной боевой готовности.

Для подавления протестов Белый дом готовится применить дополнительные федеральные силы.

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Автор: Надежда Собенко