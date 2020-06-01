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Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома,- NYT

Новости » Общество     01.06.2020 - 11:26
Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома,- NYT
Фото: Белый дом (pixabay.com)

На данный момент неизвестно, что именно спровоцировало службу сопроводить президента в этот бункер

Президента США Дональда Трампа уводили в подземный бункер во время протестов у Белого дома. Бункер является президентским оперативным центром управления в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, Дональда Трампа увели в бункер Секретные службы США. У них существуют протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой, однако неизвестно, что именно спровоцировало службу сопроводить Трампа в этот бункер.

Протесты у Белого дома длились с 26 по 27 мая, в результате которых пострадало более 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы США.

Отметим, демонстрации в Вашингтоне начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания один из полицейских прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Ранее Трамп заявлял, что он всегда будет против насилия и беспорядков.

"Я стою перед вами в решительном противостоянии любому, кто использует эту трагедию, чтобы грабить, нападать и угрожать", - сказал Трамп выступая во Флориде.

Напомним, в Чикаго митингующие 30 мая атаковали автомобили полиции.

Кроме того, власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины протестБелый домДональд Трамп
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